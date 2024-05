Tegnap ismét bizonyíthatták a sztárvilág "legjei", hogy bizony van érzékük a divathoz! A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum lépcsőjén vonultak a hírességek, olyan gyönyörű ruhákban, hogy idén is leesett tőlük az állunk! A múzeum Costume Institute 2024-es kiállítása a Sleeping Beauties: Reawakening Fashion nevet viseli, és ehhez igazították a 2024-es MET-gála témáját is: The Garden of Time. Ennek megfelelően gyönyörű természet inspirálta szetteket láthattunk a vörös szőnyegen! Azonban sajnos nagy kedvencünk, Blake Lively idén távol maradt a divatvilág legnagyobb eseményétől. A színésznőt rengetegen - és persze mi is - nagyon várták, hiszen egyértelműen ő a MET-gálák abszolút kedvence. Rihanna sem jelent meg, az ő mentsége, hogy elkapta az influenzát. Ugyan Lively hiánya miatt egy kicsit csalódottak vagyunk, de ez a 10 legjobban öltözött híresség feledteti velünk a színésznő hiányát!

Kattints a galériára, és nézd meg idén kik voltak a 2024-es MET-gála legjobban öltözött sztárjai!

Szerinted ki volt a legstílusosabban öltözött sztár a 2024-es MET-gálán? Zendaya Sarah Jessica Parker Nicole Kidman Cynthia Erivo Gigi Hadid Jennifer Lopez Dua Lipa Penélope Cruz Amanda Seyfried Cardi B Megosztom az eredményt

Az InStyle magazin írása.