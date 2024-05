Meglehet, hogy a mai napig is a filmvilág egyik legnívósabb eseményeként tartják számon a cannes-i filmfesztivált, ahonnan évről évre egyre több komolyabb sikerekre számítható alkotások indul el hódító útjára, ettől elfüggetlenül azonban lehetetlen lenne szó nélkül elmenni azon kreációparádé mellett, amivel a hírességek minden évben elkápráztatnak minket.

A francia Riviérán idén is megannyi pompás ruhaköltemény vonult fel minden egyes nap, pont ezért most albumba gyűjtöttük a 77. cannes-i filmfesztivál legemlékezetesebb estélyi darabjait - jöjjenek a mi kedvenceink, de azt azért hozzátennénk, hogy a hírességek ezúttal is feladták a leckét, ugyanis egyáltalán nem volt könnyű feladat kiválasztani azt a bizonyos 16 legszebb darabot!

Nézd meg, ki miben érkezett a 2024-es cannes-i fesztiválra, és ne felejts el utána szavazni!

Galéria / 16 kép Ők voltak 2024-ben az cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegének legjobban öltözött sztárjai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Szerinted ki volt a legstílusosabb 2024-ben Cannes-ban? Ne felejts el szavazni! Michelle Yeoh Cate Blanchett Palvin Barbi Bella Hadid Selena Gomez Helen Mirren Hunter Schafer Eva Longoria Demi Moore Joey King Elsa Hosk Sienna Miller Emma Stone Diane Kruger Naomi Campbell Rawdah Mohamed Megosztom az eredményt