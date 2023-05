A színes napszemüvegek idén is hódítanak! Mutatjuk 2023 legfelkapottabb árnyalatait

A napszemüvegek minden szezonban szorgalmasan próbálnak haladni a kijelölt stílusiránnyal, ennek köszönhetően pedig a választékkal sem szerénykednek a tervezők. Az elmúlt években képbe került a 2000-es évek, és ezzel együtt minden kellemetlen és szerethető emléke is ennek az időszaknak, ami nemcsak a gardrób alapdarabjain ütötte fel a fejét, hanem a kiegészítők körében is. A napszemüvegeknek pedig olyan jól sikerült hoznia a várt és remélt múltidézés minden apró kis részletét, hogy a divatra éhes közönség még mindig képtelen betelni azzal a választékkal, amit a kreatív stílusmesterek mondhatni futószalagon gyártanak.

A szakértők szerint a pasztell színek most éppen annyira jól futnak majd, mint a neon árnyalatok, a keret és lencse külön-külön, de együtt is működik ezekben a színekben, így csak a egyéni merészséged szabhat gátat annak, hogy mire is csapsz le ebben a szezonban. És ha már itt tartunk, van egy jó hírünk is! A május 18-21. közötti JOY-napokon most olcsóbban szerezheted be a kiszemelt termékeket. Hogy pontosan milyen kuponok közül válogathatsz és hol szerezheted be a legújabb, kuponos JOY magazint, azt IDE kattintva megtudhatod.

Hogy milyen színes napszemüvegebe éri meg befektetni a következő hónapokban? És hol csaphatsz le kedvezményesen rájuk a JOY-napok során? Galériánkban választ találsz rá!

Az InStyle magazin írása.