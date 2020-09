Már most imádjuk a 2021-es év lakberendezési trendjeit

A természetes anyagok, a márvány és a skandináv stílus már a múlté. A 2021-es évben számos más új trend lesz a porondon, melyik közül az alábbi három a kedvencünk, ezek ugyanis szebbé és különlegesebbé varázsolják az otthonunkat.

#3 – Terrazzo

Tény, hogy a terrazzo már idén is próbált berobbanni a köztudatba, de jövőre biztosan sikerül is neki. Számos helyen az új márványnak szokták nevezni, ami mintázatára vezethető vissza. Utóbbi rendkívül érdekes hatást kelt, viszont ennek ellenére nem tolakodó, hanem visszafogottan kölcsönöz egyedi megjelenést az otthonunknak. Míg régen inkább a padlón használták, addig mostanra már tapétákon, dekorációs tárgyakon és még bútorokon is megtalálható.

#2 – Színes fürdőszobák

Végre elmúltak azok az idők, amikor a fürdőben állandóan a fehér szín köszön vissza. Jövőre bátran választhatunk intenzív árnyalatokat otthonunk ezen helyiségébe, ugyanis mostantól a fürdőbe is bátran bevihetjük a személyiségünket. Ha követni szeretnénk ezt a trendet, viszont nem szeretnénk falakat festeni, akkor válasszunk színes bútorokat, szanitereket vagy lámpákat. Egy a lényeg:- merjünk színesek lenni!

#1 – Kerek formák

A kerek formáknak hála sokkal otthonosabb, kényelmesebb és harmonikusabb hatást fog kelteni a lakásunk, ezért mindenkinek ajánljuk ezt a trendet. A kerek formák az ülőgarnitúrák esetén néznek ki a legjobban, ugyanis a háromdimenziós, organikus vonalbezetések struktúrát adnak a szobának. Ennek ellenére bátran szerezzünk be más ilyen stílusú bútort, ha épp nem szeretnénk lecserélni a kanapénkat.