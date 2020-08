Egy orosz művésznek köszönhetjük a nyár egyik legdurvább hajtrendjét

A frizura egy kicsit olyan, mintha a védjegyünk lenne – gondoljunk csak Jennifer Aniston, vagy épp Katalin hercegné ikonikus hajvágásaira. Ahogy azt is tudjuk, hogy egy-egy drasztikusabb vágás, vagy festés rengeteget tud változtatni az adott személy stílusán, Lana Del Rey például olyan szín mellett tette le a voksát, ami után csak egy kérdésünk maradt a friss képeket látva: Lana, tényleg te vagy az?

Szóval a fazon és a szín is nagyon fontos, ugyanakkor mit ér az élet némi kaland nélkül? Hasonlóképp gondolkozhat az életről az orosz művész is, akinek legújabb kreációit látva garantáltan nem az unalmas szó jut majd eszedbe. Snezhana Vinnichenko ugyanis nem egyszerűen csak befesti, vagy épp melírozza a vendégei haját, ő rögtön kreál belőle egy kiállításra való alkotást – és teszi mindezt a szivárvány minden színében. Az Instagramon csaknem félmillió követővel rendelkező orosz művész által alkotott frizurákért megvesznek az emberek, mutatjuk is, hogy miért:

