Ami nélkül elképzelhetetlen 2020 nyara: újra menő a platformtalpú magassarkú!

A platformtalpú magas sarkú cipők jó ideje már kivonultak a köztudatból, hiszen elég cikinek számítottak a jóval letisztultabb fazonok mellett. De most eljött az ő idejük és végre újult erővel törnek előre – idén nyáron szandálok formájában!

A platformtalpú szandálokat már több szezon óta a gardróbunkban tudhatjuk, de a magassarkú változatától még egy picit ódzkodtunk, nehogy ódivatú legyen tőle az összhatás. Ennek most vége, hiszen a legnagyobb divatcégek megmutatatták milyen formában is kell ezt hordani manapság. Mi pedig nagyon örülünk, mert most azok is bevállalhatják, akik kényelem miatt inkább a lapos társaikat választották. A vastag sarkaknak és a platform résznek köszönhetően sokkal biztosabb és kevésbé fájdalmas lesz ezekben a járás.

forrás: Getty Images Párizs Fashion Week- Miu Miu

forrás: Getty Images Milánó Fashion Week- Missoni

forrás: Getty Images Milánó Fashion Week- Marco de Vincenzo

forrás: Getty Images Mercedez-Benz Fashion Week Mexikó- Pink Magnolia

Természetesen a street style ékességei közé is szépen lassan bekúszott már, ahol ráadásul vékony zoknikkal felhúzva részesítik előnyben a trend hírdetői. De hogy ne ijedj meg teljesen, mutatunk rá példát, hogy nem is annyira rossz ez a szandál-zokni kombó, ha jól választja meg a darabokat az ember lánya.

forrás: Getty Images Xenia Adonts a mostani trendekhez méltóan egy nagy karimájú kalappal tette fel szettjére a koronát.

forrás: Getty Images Leonie Hanne pedig fodros tetejű zoknijához egy különgeles lakk bőr ujjatlan ruhát húzott.

Neked persze nem kötelező zoknival viselned ezeket a figyelemfelhívó darabokat, de választanod muszáj lesz, ha nem akarod lekésni a stílusvonatot. Ehhez pedig nézz körbe galériánkban, hogy megtaláld a szívedhez legközelebb állót!

