Viseld stílusosan az oversized felsőket idén nyáron

A lehetőségek tárháza ezekben a hónapokban is igencsak széles, hiszen nem csak a pólóingek tértek vissza, hanem az oldalzsebes cargo nadrágok is egészen új értelmezést kaptak 2020-ban. A nyakba kötős darabokat pedig éppen annyira imádjuk, mint az áttetsző topokat és a szettekre kapott túlméretezett rövid ujjú ingeket, és ha ez még mindig nem elég, akkor felkerülhetnek a listádra oversized felsők is, amiket nem csak önálló ruhaként viselhetsz, hanem farmerral és szoknyával is kombinálhatsz.

forrás: gettyimages.com Még az elsőre leglehetetlenebb összeállításoknál is működik az egyenlet.

Az 1920-as években, az I. Világháború utáni hangulat a nők stílusára is hatással volt, az addig népszerű, kihangsúlyozott karcsú derék háttérbe szorult és szembemenve a kor normáival a fiúsabb öltözködés, ezen belül is a kicsit bővebb darabok vették át a főszerepet. Ami akkor még bőven lázadásnak számított az mára már teljesen elfogadottá vált, és egészen másként tekintünk a bő darabokra, amik leginkább a kényelem és a stílusok sokszínűségében rejlő lehetőségeket hirdetik.

Kattints tovább pár inspiráló oversized ötletért, amiben nem csak a pólók és az ingek, hanem a kiegészítők is szerepet játszanak!

