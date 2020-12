1 perc stílus: Ha ebben a szezonban csak egy pulcsit vennél, akkor ez legyen az

A hangulatos téli, meleg darabok a legjobb társaink a hideg napokon, az eddigi választék mellé idén egy új stílus áll majd be a sorba: a cipzáras pulóverek. A síelésről már jól ismert meleg réteg olyan hirtelen kapott kiemelt figyelmet, hogy mire kettőt pislogtunk, a bloggerektől kezdve az influencereken át mindenki ezt hordta és hordja most is.

Mindegy, hogy a cipzár fent, vagy éppen lent van, de ha az utóbbi mellett döntenél, egy fehér pólót, vagy egy garbót is alá kaphatsz, persze viselheted önmagában is egy szép nyaklánccal kiegészítve.

Pulóverről lévén szó bármilyen trükk belefér!

Nem csak nadrággal, hanem szoknyával is érdemes kipróbálnod!

Ez a darab még hiányzik a gardróbodból? Kattints tovább és segítünk abban, hogy hol szerezheted be a szezon új kedvencét!

