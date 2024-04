Ó, azok a kilencvenes évek! – Ezeket a sorozatokat imádtuk a legjobban

A streamingszolgáltatók és a nagy tévétársaságok ma már szinte ontják magukból a sorozatokat: szitkomok, drámák, akció- vagy bűnügyi szériák tömegét nézhetjük bárhol, bármikor. A kilencvenes években ez még nagyon nem volt így: kevés tévécsatorna volt, esetleg műholdvevő, és sokszor a sikeres külföldi műsorok csak többéves késéssel jutottak el hozzánk.



Most összegyűjtöttük a kilencvenes évek legnépszerűbb, legemlékezetesebb sorozatait, és persze pár olyat is, amire talán alig-alig emlékszünk. Nem volt könnyű a feladat, hiszen számos széria átnyúlt az évtizedeken, és az eredeti meg a magyar sugárzás közt is nagy különbségek voltak. Mi elsősorban azokra koncentráltunk, amelyeknek vagy az indulása, vagy legalábbis több évada esett erre az évtizedre, nem csupán belenyaltak.

Íme, a kilencvenes évek emlékezetes tévésorozatai. Te melyiket néznéd újra bármikor?

Az InStyle Men magazin írása.