Egyszerű, de nagyszerű alapok: 15 sminktermék, amivel könnyedén kihozhatod magadból a legtöbbet

A jó smink a tökéletes alappal kezdődik. Van, aki a mindennapok során inkább a bőrtökéletesítő krémekre esküszik, alkalmakkor azonban a legtöbbeknél előkerül az alapozó is. Ahogy mi magunk sem vagyunk egyformák, úgy a bőrünknek is még és más igényei lehetnek, éppen ezért érdemes kikísérletezni azt, hogy mivel is érhetjük el a legszebb és legkomfortosabb megoldást a sminkelés terén. Az alábbi színekkel, textúrákkal és technika újításokkal megalapozhatod a neszesszered tartalmát. Találj rá kedvenc alapozódra vagy akár kettőre, szeress bele a mindenhez passzoló higlighterbe, és az arckrémed mellé szerezz be egy CC bőrtökéletesítő arcrémet is. Alapozz, színezz és fixálj!

Újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépségnagydíjért!

A zsűri tagjai 2020-ban: Alberti Petra Bianka, a JOY magazin főszerkesztője, dr. Pónyai Katinka, bőrgyógyász, Kenesei Anikó, a JOY magazin szépségszerkesztője, Zólyomi Zsolt, parfümőr, és Aryee Claudia Dedei „Tücsi”, tartalomgyártó.

Szavazz te is kedvenc szépségtermékeidre, és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 20 db ajándékcsomagot!

A JOY Prix de Beauté – A szépség nagydíja esemény Dekor- kozmetikumok - arc kategóriájában az alábbi termékek versenyeznek:

Galéria / 15 kép JOY Prix de Beauté: Dekor- kozmetikumok - arc kategória Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria