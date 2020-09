15 dolog, amit ne mondj egy kismamának vagy egy újdonsült anyának!

„Tervezett volt?”

„Most aludd ki magad!”

„Ne vedd fel rögtön, mert elkényezteted!”

„Jó baba?”

Bántó mondatok, kéretlen tanácsok és nem illendő kérdések, amiket akár napi szinten

is megkap egy édesanya. Ha akarja, ha nem. Egy közeli családtagtól épp úgy, mint az utca emberétől. Pedig azt hihetnénk, felnőtt emberek lévén tudjuk már, hogy mi illik. De nem. Még

mindig nem. Ebben az epizódban összeszedtük az idézőjelben kedvenc mondatainkat, amelyektől talán már ti is, de mi már biztosan a falnak megyünk.

Az új részt akár már most rögtön itt (alább) vagy a SimpleCast-on, Google Podcasts-on és/vagy a Spotify-on keresztül is meg tudjátok hallgatni!

Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak írnátok nekünk, megtehetitek a info@evamagazin.hu e-mail címen

ne felejtsétek elmesélni anyuka ismerőseiteknek, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a megújult Mesélj, Anyukám!

Az anyaság sokszor, sokféleképpen feldolgozott téma. Íme néhány varázslatos grafika galériánkban az örömeiről és a gyötrelmeiről!

