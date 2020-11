Egy csepp luxus, amit minden nő megérdemel – 15 bakancslistás arcápoló

Az évek múlásával egyre tudatosabbak leszünk, ez pedig a szépségápolási szokásainkon is nyomon hagy. Ahhoz, hogy a bőrünk minden reggel a legszebb fényében ragyogjon, elengedhetetlenek a megfelelő arcápolók – mind a nappali, mind pedig az éjszakai. És bár a termékek skálája egyre szélesebb, érdemes hosszú távú befektetésként gondolni egy-egy minőségi arcápolóra, hiszen a bőrünk garantáltan nem lesz hálátlan a csodás hatóanyagoknak, amikkel megajándékozzuk. A luxus fogalma nem minden esetben csak a termék árát jelenti, inkább a minőséget, a különleges összetevőket jelöli. Persze a komoly termékfejlesztéseket is megfizetjük, ha éppen beleszeretünk egy felsőkategóriás high-end arcápolóba. Aki pedig galériánkat végigböngészve beleszeretett egy-egy kis csodába, ne felejtse el megírni a Mikulásnak, hogy mennyire jó volt idén (is)!

Újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépségnagydíjért!

A zsűri tagjai 2020-ban: Alberti Petra Bianka, a JOY magazin főszerkesztője, dr. Pónyai Katinka, bőrgyógyász, Kenesei Anikó, a JOY magazin szépségszerkesztője, Zólyomi Zsolt, parfümőr, és Aryee Claudia Dedei „Tücsi”, tartalomgyártó.

Szavazz te is kedvenc szépségtermékeidre, és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 20 db ajándékcsomagot!

A JOY Prix de Beauté – A szépség nagydíja esemény női arcápolás - luxus kategóriájában az alábbi termékek versenyeznek:

Galéria / 15 kép JOY Prix de Beauté 2020: Női arcápolás - luxus kategória Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria