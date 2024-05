Ezek a filmes helyszínek turistacélpontnak is kiválók

Sok-sok filmet és sorozatot stúdióban, épített díszletek között forgatnak le. Ennek nyilván megvannak a maga előnyei, hiszen pont olyanra tudják formálni, amilyenre akarják, és sokszor kényelmesebb, valamint költséghatékonyabb is, mint a teljes stábot és a technikát távoli helyekre utaztatni. De azért a valódi helyszíneknek van egy sajátos romantikája, tudnak olyat adni, amit másképp nem kaphatunk meg.



Szerencsére vannak is olyan filmesek, akik ragaszkodnak ehhez a módszerhez, mi pedig sokszor csak ámulunk a vászon előtt ülve, hogy milyen fantasztikus tájakat barangolunk be legalább virtuálisan. Most olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, amelyek a valóságban is léteznek, és ha kedvünk tartja, akár meg is látogathatjuk őket. Némelyikért nem is kell messzire menni!

Íme, 14 ikonikus filmes helyszín, amely turistacélpontnak is nagyszerű:

Galéria / 14 kép 14 filmes helyszín, amely turistacélpontnak is kiváló Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

(forrás: Travel and Leisure)

Az InStyle Men írása.