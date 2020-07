12 sorozat, amelyben a szereplők között nagyon működött a kémia

Ha te is szeretsz sorozatokat nézni, bizonyára tudod, milyen idegörlő egy évig várni az új évadra, vagy éjszakákon át ledarálni több évadot egymás után. Ha sok-sok évig együtt játszik egy színészpáros, akkor a valóságban is kialakul közöttük a kötődés, de ehhez az kell, hogy a kamerák előtt is működjön a dolog színészként. Gondolj csak Jason Momoára és Emilia Calrke-ra a Trónok harcából, ők a valóságban is nagyon jó barátok. A filmtörténetben rengeteg tökéletes páros van, most 12 olyat válogattunk össze, akik hosszú éveken át a képernyők elé szegeztek bennünket!

Nem feltétlenül szexuális vonzásról van szó, egyszerűen olyan kémia két ember között egy nehéz alkotási folyamatban, ami mindenképpen a nézőknek is érezhető – nem véletlen, hogy egy-egy történet akár egy évtizeden keresztül is érdekes és szórakoztató.

A következő listánk egyben egy ajánló is: ha ezen sorozatok közül talán nem láttad valamelyiket, itt az idő, hogy elkezdd!

Galéria / 12 kép Sorozatok, amelyben nagyon működött a kémia a szereplők között Megnézem a galériát

