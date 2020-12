10+1 karácsonyi termék, amivel a cégek már túlmentek minden határon

Ha a ünnepekről van szó, szerkesztőségünket aztán nem kell félteni, hiszen megbújik közöttünk néhány igazán hardcore karácsony-fan, aki már rég túlvan a karácsonyfa díszítésen, lesütött már néhány tonna mézeskalácsot, minden nap megnéz minimum egy karácsonyi filmet, a szívverésének ritmusa pedig az All I Want for Christmas dallamára állt be. Szóval mi szeretjük a karácsonyt, nagyon is, és szeretjük azt mondani, hogy ilyenkor nincs olyan, hogy túl giccses, de tévedtünk.

Az év ezen időszakában minden a karácsonyról szól, a cégek pedig sorra adják ki a limitált ünnepi kollekcióikat, és be kell vallanunk, bizony akadnak páran, akik kicsit túlzásba estek. Hogy ki veszi ezeket meg? Hát mi biztos, hogy nem!

A legdurvább karácsonyi őrültségekért

kattints galériánkra!

