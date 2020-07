KultúrKarantén: 12 ok, amiért újra meg kell nézned az Örökkön-örökké című filmet

Most, hogy az önkéntes karantén miatt a nyakunkba szakadt egy csomó extra idő, sokan nem tudják, hogy hogyan is töltsék el azt. Van, aki valami újat tanul (mondjuk házi készítésűt főzni), mások pedig a Tik-Tok-ra kattannak rá. Ha téged egyik sem vonz, akkor a legegyszerűbb, ha leporolsz néhány klasszikus filmet és újranézed. A 90-es években ráadásul rengeteg olyan szórakoztató mozi készült, ami a mai napig megállja a helyét, és ugyanolyan jól lehet szórakozni rajta, mint egykoron. (Igen, most a Múmiára gondolok.)

Kezdd az Örökkön-örökké című, 1998-as -féle mozival, ami a korszak egyik legalultértékeltebb romantikus-hercegnős-vicces vígjátéka, és tulajdonképpen a Hamupipőke sztorit dolgozza fel kicsit vagányabb módon a megszokottnál. Az élet egyik igazságtalanság, hogy sokan túlságosan tingli-tanglinak tartják ezt a mesterművet. Viszont ez nem ok arra, hogy ne vedd elő, főleg most, amikor amúgy is szükségünk van valami pozitív dologra, ami segít elterelni a figyelmet a pandémiáról. Mutatjuk is, hogy miért nézd újra:

1. Danielle de Barbarac ( ) az egyik legjobb főhősnő

Okos, vicces és ravasz, mint amilyennek az összes hercegnőnek lennie kellene. Egyáltalán nem ül ölbe tett kézzel, miközben a hercegre vár, hogy az megmentse. Emiatt csakis szurkolni lehet neki.

2. A fentiek ellenére – akár egy hús-vér érző lény– ő is esendő, és nem fél kimutatni az érzelmeit.

Az alkotók (és maga ) viszont nem valami hisztis csajnak vagy „gyengének” állították be ezek miatt, hanem olyasvalakinek, akivel valóban együtt érezhet a néző. Miért nem lehet több ilyen főhős?

3. Ráadásul nem fél behúzni egy nagyot a legundokabb mostohatestvérének

Oké, az erőszak nem megoldás, és mi abszolút békepártiak vagyunk, de ami sok, az sok. A többi hamupipőke példát vehetne róla, az egyszer biztos.

4. Nincs szüksége megmentőre

A film végén egy elég para fazon kikezd vele, ő pedig nem vár a herrcegre, hogy az jól megmentse, hanem megoldja a helyzetet saját maga.

5. Henrik herceg sem csak egy üresfejű szépfiú

Ha már szóba jött, akkor ejtsünk róla is pár szót. A legtöbb hasonló filmben elég egydimenziósak a szereplők, beleértve a szőke herceget is. Henrik (Dougray Scott) viszont valódi személyiséget kapott, a történet során pedig végigkövethetjük a fejlődését is. Először egy tuskó, majd Danielle hatására jobb emberré válik, aztán ismét tuskó lesz a szerelmi bánat miatt, majd végül ráébred a hibáira és TANUL BELŐLÜK.

6. Nemet mond az esküvőn

Na de nem akármilyen esküvőn: hanem a saját, előre elrendezett esküvőjére. Az igen kimondása előtt rájön ugyanis, hogy mind ő, mind pedig leendő arája másvalakit szeret, valaki olyat, aki rangon aluli. Mégis van elég vér a... nadrágjában, hogy ellentmondjon az elvárásoknak, és az igaz szerelmet válassza, mégha a nagy Ő kis pénztárcával is rendelkezik.

7. Ráadásul elég jó ránézni

Hát most komolyan, mik azok a csábos fürtök? De nem?!

8. Ráadásul a szülei is (azaz Franciaország királya és királynéja!) is nagyon jófejek

Erre mondhatjuk azt, hogy igazi főnyeremény. Hát ki ne szeretne ilyen anyóst és apóst?

9. És muszáj megemlítenünk a gonosz mostohát is, azaz Anjelica Houstont is

A sokak által az Adams family Morticia-jaként simert színésznőnek már a szemöldökfelhúzása is Oscar-díjat érdemelne. De komolyan.

10. És Danielle másik mostohanővére Jacqueline (Melanie Lynskey) is ikonikus

A nővérek közül ő a jobb fej (értsd: bénácska), akin a kiegyensúlyozottság jegyében jókat lehet derülni.

11. Maga Leonardo Da Vinci is szerepel benne

A kissé habókos zseninek ábrázolt reneszánsz tudós az egyik központi figurája a történetnek, aki ráadásul még káromkodik is.

12. Ez a film találta fel és hozta divatba a glittert

Felesleges utánanézned ennek az információnak. Egyszerűen csak hidd el nekünk, hogy igaz, és kész. Legalábbis annak kellene lennie.

Tehát mindenképpen nézd újra, vagy ha eddig nem tetted, feltétlenül pótold. Hiszen minden jó, ha vége jó!

