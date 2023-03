Nem a Titanic posztere az egyetlen! 12 filmplakát, amin valamit nagyon elszúrtak, mégis alig vette észre valaki

Az Egyesült Államokban 1997. december 19-én, itthon pedig 1998. január 22-én mutatták be James Cameron Titanic című filmjét, a 25 éves évfordulóra alkalmából pedig az egykoron 11 Oscar-díjat bezsebelő Titanic nemrég felújított képpel, 3D-ben tért vissza a mozikba. Természetesen egy új filmplakát is készült az alkalomból, amin viszont olyan bakit ejtettek, ami több rajongóknak is szemet szúrt...

Miszerint Kate Winslet, azaz Rose két különböző frizurát visel a képen! A feje egyik oldalán egy összefogott konty látható, míg a másik felén tincsei kibontva maradtak, ami egyébként 1912-ben a burzsoázia körében elképzelhetetlen lett volna. Egyesek szerint ez egy elég kellemetlen baki, míg mások úgy gondolják, hogy semmi gond nincs a filmplakáttal, elvégre a régi poszteren is ott volt ez a kis hiba, csak kevésbé volt szembetűnő.

Ilyen lett a Titanic plakátja 2023-ban!

forrás: InterCom

Ez pedig az eredeti!

forrás: InterCom

Míg a Titanic esetében egy újkori photoshop húzás emelt ki az észrevétlenség homályából egy 25 éve elkövetett malőrt, addig vannak olyan filmek, amik plakátjai már a maguk idejében is hagytak némi kivetnivalót maguk után.

Galériánkra kattintva mutatjuk is azokat a filmplakátokat, ahol a rajongók szerint nem csak a retus ment túl, hanem a készítők fantáziája, na meg kreativitása is...

