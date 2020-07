10+1 zöld tipp, amivel egyszerűen tehetsz a környezetért

1. Tisztaság fél egészség

Flakonos vegyszerek helyett részesítsd előnyben a természetes anyagokat, amelyeket otthon te is könnyűszerrel elkészíthetsz. Ugyanolyan tiszta lesz az otthonod, ráadásul nem kell kemikáliákat sem szagolnod, plusz egy csomó felesleges műanyag szeméttől is megszabadulsz. A sima ecet pl. kiváló univerzális tisztítószer, amelyet vízzel hígítva a fürdőszobától kezdve az ablakpucolásig mindenre használhatsz. Sőt, öblítő helyett is használhatsz víz és ecet keveréket, amit illóolajjal illatosíthatsz.

2. Felelősen utazni

Még nem lehet megjósolni, hogy a vírus miatti intézkedések hogyan befolyásolják az utazási szokásainkat a jövőben. De korábban a fapados társaságoknak köszönhetően egyre olcsóbb repülőjegyeknek is köszönhetően rengetegen mentek egzotikus, távolabbi országokba. Bárhogy is alakul, próbálj minél kevesebbszer repülni, inkább válassz más utazási módot. Bár elsőre a repülés károsanyag-kibocsátása nem tűnik óriásinak, mégis az emberek okozta emisszió 2%-áért felelős, ami akár a 20%-ot is elérheti a 21. század közepére, amennyiben nem következik be változás.

3. Töltsd újra!

Az ásványvízvásárlás és -fogyasztás teljesen indokolatlan, hiszen szinte az ország egész területén kiváló minőségű a csapvíz. Tarts inkább magadnál egy flakont, és azt bármennyiszer feltöltheted friss ivóvízzel, ha kifogyna. Ebben pedig a City to Sea bristoli civil szervezet kezdeményezése is segít, amelyhez már több magyar vendéglátóhely is csatlakozott. Ezeken a helyeken ingyenesen utántöltik kiürült kulacsodat. Erről egy ReFill, azaz Töltsd újra! feliratú matricát találsz a kirakatukon, sőt a vizlelohely.hu applikációjával a telefonodon is megnézheted. Itt pedig azt láthatod, hol találsz ivóvizes kutakat az országban.

4. Kaja-para

Mindennapi uzsonnádat vidd magaddal: ha nincsen ételhordód, használj vászontasakot, újrahasznosított csomagolópapírt vagy méhviaszos élelmiszer-csomagolót hozzá.

5. Viszlát, plasztik!

Bár környezetkímélő módszernek tűnik, mégsem ajánlatos többször újratöltened a már megvásárolt és kiürült üdítős flakonokat. A felbontás után ugyanis 24 órával megjelennek bennük a baktériumok és penészgombák, melyeket egy egyszerű mosószeres mosogatás nem távolít el, és komoly fertőzéseket okozhatnak. A legjobb, ha kifejezetten erre a célra gyártott üveget, bambuszt vagy rozsdamentes acélt veszel, műanyag kulacsból pedig a BPA-menteset és újrahasznosított anyagút választasz.

6. Csak a helyit

Ha mindenképpen muszáj ételt rendelned, akkor csak olyan helyről tedd, ahol lokális alapanyagokból főznek és biológiailag lebomló csomagolást használnak.

7. Amikor nagy esők jönnek

Ha kertes házban élsz, gyűjtsd be a csapadékvizet, azzal öntözz. Ha ezt nem tudod megoldani, akkor se pazarolj: például ha túl sok vizet forraltál a kávéhoz, az később kihűlve tökéletes innivaló. Ha a kutyád nem issza meg az összes folyadékot, öntsd rá a növényeidre. Lehet, hogy nem mindenkinek veszi be a gyomra, pedig fontos lenne: a WC-tartály értékes ivóvízzel van töltve. Így minél kevesebbszer húzod le, annál jobb. Amerikából elindult egy olyan kezdeményezés is, miszerint tusolás közben intézd a „folyó ügyeidet”, hiszen ez is akár több tíz liter víz megtakarítását jelenti. A jelszó: ne pazarolj!

8. Közös többszörös

Az egyszer használatos dolgoknak mondj búcsút: papírtörlő helyett használj konyharuhát, vattakorong helyett pedig pamutból készültet. Ha valamihez feltétlenül elemre van szükséged, akkor pedig a feltölthető verziósat részesítsd előnyben: ezek évekig jó szolgálatot tesznek.

9. Száguldás, zölden szeretem

A közlekedés – mondanunk sem kell – káros hatással van a környezetre. Autózás helyett használj tömegközlekedést, bringázz vagy gyalogolj! Ha mindenképpen a négy kerékre szavazol, akkor szerezz útitársakat. Így nemcsak hogy jó fej leszel, hanem költségeid is csökkennek.

10. Hulladékmentes otthon

Ismerkedj meg a minimalizmussal (pl. Bea Johnson: Zero Waste otthon c. könyvéből)! Az életstílusnak egyre több követője akad világszerte. Lényege, hogy megszabadulsz minden felesleges dologtól, illetve nem vásárolsz olyasmiket, amikre nincs szükséged. Használj inkább könyvtárat, bérelj, javítsd meg!

+1 Kis lépés neked, nagy az emberiségnek

Ne aggódj azon, ha nem vagy még teljesen „zöld”, és néha veszel ezt-azt, amit nem kellene, vagy másban hibázol! Nincs olyan, aki tökéletes lenne, talán még maga Bea Johnson sem az, akit a zero waste mozgalom anyjaként ismerhetünk. A lényeg, hogy kezdd el még ma! Ha kis lépésekben, akkor is, hiszen minden számít. Ha pedig már csinálod, akkor csináld jobban. Beszélj erről, próbáld minél több embernek megmutatni, hogyan tehetnek a bolygó jövőjéért.

