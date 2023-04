Tuti vételek! 10 trendi tavaszi szoknya 15 ezer forint alatt, amivel nem lőhetsz mellé ebben a szezonban

A szoknyák az elmúlt hónapokban sem tűntek el teljesen a ruhatárunkból, ám őszintén megvallva, a hűvösebb hónapokban, harisnyával kombinálva egészen másként festenek, mint rétegek nélkül a kellemesen langyos hőfokokkal átjárt tavaszi mindennapokban.

A trendek természetesen minden ruhadarabon megmutatják sajátos arcukat, így tehát a mostanság felkapott évtizedek természetesen a szoknyákon is feltűnnek majd. A kérdés már csak az, hogy a te egyéni stílusod inkább kalandkereső és nyitottan áll az új irányzatok felé vagy a klasszikus, hagyományos fazonok híve? Most nem is kell azonnal választ adnod rá, inkább nézz körül galériánkban és utána ráérsz dönteni arról, hogy idén tavasszal melyik tendencia felé hajlasz majd! Kattints tovább és mutatunk is 10 tavaszi szoknyát 15 ezer forint alatt, amit érdemes beszerezni ebben a szezonban!

Az InStyle magazin írása.