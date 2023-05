Pár napja bombaként robbant a hír, hogy a 79 éves hetedszer is édesapa lett. Azóta pedig már az is kiderült, hogy a színész és barátnője, Tiffany Chen első közös gyermeke áprilisban született és a Gia Virginia Chen-De Niro nevet kapta.

A nyilvánosságot bár kissé sokkolta a dolog, jobban belegondolva nem ez az első olyan eset, hogy egy világsztár idősebb korában nézett apai örömök elé. Míg voltak, akik 60 felett váltak először apává, addig mások már rutinos szülőként, felnőtt gyerekeik mellett váltak ismét "kispapapává" egy későn jött új szerelemnek köszönhetően. Akárhogy is volt példája nem egyedi!

Hogy kik azok, akik a hatodik x után lettek apák? Mutatjuk galériánkban!

Az InStyle magazin írása.