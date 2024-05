A method-acting kifejezésnek nincs magyar megfelelője, de lényegében egy teljes átszellemülés a szerepbe, amikor szinte elmosódik a határvonal a színész valódi személyisége és a felvett karakter között. Így tudja a leghitelesebben megjeleníteni és átadni, hogy az a figura valójában mit érezhet.

Ilyenkor hetekre, hónapokra átváltoznak, úgy öltözködnek, beszélnek, viselkednek, mint karakterük, akár még durvább dolgokba is belemennek… Azonban van veszélye is a dolognak, például egy negatív vagy destruktív karakter esetén, mint amilyen Heath Ledger Jokere is volt. A method-acting egy különleges módszer, amit nem is minden színész akar, mer vagy szeret alkalmazni. Néhányan viszont csúcsra fejlesztették.

Lássuk, mely színészekről van szó!

Galéria / 10 kép 10 színész, aki túl messzire ment egy filmszerep kedvéért Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria