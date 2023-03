Nem akárki vezeti a listát! Avagy színészek, akik a legtöbb Oscar-díjjal büszkélkedhetnek

Nem is olyan soká, egészen pontosan március 13-án este végre napvilágra kerül az, hogy idén mely filmeknek jut az a megtiszteltetés, hogy egy, vagy akár több Oscar-díjjal gazdagabban térjenek haza a Los Angeles-i Dolby Színházból.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 1929 óta megrendezésre kerülő eseményén elkönyvelt sikerek sokszor képesek tovább emelni a stúdiók presztizsét, illetve útjára indíthatnak olyan karriereket, amik eddig figyelem híján egy helyben topogtak. A mozgóképkészítők mellett pedig természetesen ott vannak azok a színészek is, akik közül nem egynek dobott hatalmasat szakmabeli sorsán az, hogy végre kezébe vehette kitartó munkája és tehetsége elismeréseként az Oscar-díjat - amit szerencsés csillagzatának hála még egy vagy esetleg akár még több is követett.

Hogy ez elmúlt évtizedek során mely színészeknek jutott az a megtiszteltetés, hogy játékukért egynél több Oscar-díjnak örülhettek? Mutatjuk is legismertebbeket!

