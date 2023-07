Tuti vételek! 10 kihagyhatatlan rózsaszín ruhadarab 10 ezer forint alatt

A tervezők bár mindig nagyon próbálkoztak megkedveltetni a közönséggel a rózsaszín árnyalatvilágát, ám hosszú időn át csak egy szűk réteg érezte úgy, hogy ezt a vonalat be is tudja építeni a mindennapjaiba. Aztán az utóbbi időben a Barbie láznak köszönhetően ez a trendirányzat is egy egész nagy lendületet vett, sőt külön nevet is kapott: Barbiecore!

A dologban persze egyértelműen szerepet játszik az épp mozikba került Barbie film is, ami csak tovább fokozza a rózsaszín körüli, jelen pillanatban csillapíthatatlannak látszó izgalmakat. Amikor egy divathullám ennyire erősen képes tartani kiérdemelt helyét, akkor érdemes egy kicsit komolyabban is foglalkozni vele. Ezért gondoltuk úgy, hogyha most éppen ekkora a láz körülötte és pont egy olyan évszakot írunk - ami ráadásul még jól is boldogul a színekkel, így tesztterepnek sem utolsó -, hogy teszünk egy kört a témában!

Következzen tehát szuper 10 rózsaszín ruhadarab 10 ezer forint alatt!

