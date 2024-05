10 öregedésgátló tipp Julia Robertstől, aminek köszönhetően legalább 15 évet letagadhat

, Hollywood egyik örökifjú sztárja, mindig is lenyűgözte a világot ragyogó megjelenésével és természetes szépségével. Az évek során Julia több interjúban és nyilvános eseményen is megosztott néhány titkot arról, hogyan őrzi meg fiatalságát és frissességét.

Most összegyűjtöttünk tíz olyan szépségtippet, amelyeket a színésznő követ, és amelyek segítségével te is legalább 15 évet letagadhatsz. Ezek a tippek nemcsak hatékonyak, de könnyen beilleszthetők a mindennapi rutinba is.

De mik is ezek pontosan?

1. Hidratálás

Julia szerint az egyik legfontosabb öregedésgátló trükk a megfelelő hidratálás. Naponta legalább 8-10 pohár vizet iszik, hogy bőre hidratált és ragyogó maradjon. A megfelelő folyadékbevitel nemcsak a bőr, hanem az egész szervezet egészségére is jótékony hatással van.

2. Fényvédő minden egyes nap

Roberts sosem hagyja el otthonát fényvédő nélkül, legyen szó esős vagy napos időről. A napvédelem kiemelten fontos az öregedési foltok és a ráncok megelőzésében. különös figyelmet fordít az arcra, nyakra és a kézfejekre, mivel ezek a területek is ki vannak téve a napsugárzásnak.

