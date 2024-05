Fiatalok és tehetségesek: ők jelentik Hollywood jövőjét

A sztárvilágban állandó a változás – igaz ez Hollywoodra is, bár ott talán nem olyan gyors a cserélődés, mint az élsportban, hiszen egy zseniális színész tizenévesen és a nyolcvanon túl is lehet a rajongók bálványa. Noha kétségkívül vannak olyan nevek, akik évtizedek óta ott vannak az élvonalban, és a legkiválóbb produkciókban láthatjuk őket – mint mondjuk Robert De Niro, George Clooney, de a bő harminc éve a pályán lévő Leonardo DiCapriót is ide sorolhatjuk az ötvenhez közeledve –, azért rendszeresen feltűnnek új arcok is.



A legutóbbi olyan generációhoz, amelynek tagjai már vitathatatlanul világsztárrá értek, említhetjük Margot Robbie-t, Emma Stone-t, Michael B. Jordant. Azonban már ott toporognak ezen a bizonyos küszöbön a náluk is fiatalabb – vagy csak a szakmában később megjelent – üdvöskék, akik talán már túl is vannak egy-két blockbusteren, de talán kell még egy kis idő, amíg minden kétséget kizáróan átlépnek a szupertehetség kategóriából az A-listás hollywoodi sztárok közé.

Íme, 10 fiatal sztár, aki meghatározza a jövő Hollywoodját:

(forrás: The Hollywood Reporter)

Az InStyle Men magazin írása.