Az utóbbi időben inkább a rövid körmöké a főszerep, ugyanis kevésbé törnek le, praktikusabbak és még letisztultabbak is, mint a hosszabbik fajtájuk.

A július beköszöntével megjelennek a színek és a minták is. Különösen nagy népszerűségnek örvend most a 3D-s minta is. Ilyenkor persze nem kell óriási extra mintákra gondolni, hanem inkább apró gyöngyökre, vízcsepp mintákra. A metálfény pedig nem csak ruhák terén trendi, hanem köröm fronton is, így bátran kérj te is ilyet a körmösödtől a következő időpontodkor.

A következőkben összeszedtünk 10 különböző manikűrt, amik közül bármelyik tuti választás lesz a nyárra.

Katt a galériára, hogy kiderítsd melyek a legtrendibb manikűrök júliusban!

Galéria / 10 kép 10 manikűr júliusra, amitől még színesebb lesz a nyarad Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria