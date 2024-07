10 filmes klisé, amit Hollywood soha nem engedne el

A filmes világban is nehéz már újat mutatni, hiszen annyi évtized és annyi klasszikus alkotás van már mögöttünk, hogy nem csoda, ha egyes motívumok időnként újra fel-felbukkannak. Vannak viszont olyan elemek, amelyek szinte örökösnek számítanak, olyan klisék, amelyektől Hollywood nem képes, de talán nem is akar megszabadulni. Afféle igazodási pontok ezek, kissé talán kiszámíthatóvá teszik a produkciót, mégis növelik valamelyest a nézők komfortérzetét. Például tudjuk, hogy a főhős úgysem halhat meg, és hogy a végén a jó elnyeri méltó jutalmát.



Na persze, ez nincs mindig így, vannak olyan rendezők, forgatókönyvírók, akik igyekeznek meglepetést okozni, felkavarni az állóvizet, szembemenni a szokásokkal. Mi viszont most a Collider nyomán azt a tíz leggyakoribb klisét sorakoztatjuk fel, amelyek filmek ezreit határozzák meg.

Galériánkban mutatjuk a 10 legismertebb filmes sablont:

Galéria / 10 kép A 10 leggyakoribb filmes sablon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

(forrás: Collider)

Az InStyle MEN Magyarország írása.