Ronaldo újra az élen, Messi csak harmadik – ők a legjobban kereső sportolók

Az élsport egy bizonyos szint fölött igen jó üzlet, de persze az sem mindegy, melyik sportágban teljesít valaki kiemelkedően. Az csak egy dolog, hogy a klubok nagyon zsíros szerződésekkel csábítják a legjobbakat, de e mellé még hasonlóan vaskos szponzori megállapodások is társulnak. Hiszen minél meghatározóbb valaki ebben a világban, annál többet foglalkoznak vele és az eredményeivel a médiában, vagyis annál komolyabb reklámértékkel is bír.



Nagyon aktuális most Szoboszlai Dominik példája: a magyar válogatott csapatkapitánya lassan egy éve a Liverpool játékosa, ahol a pletykák szerint heti 125 ezer font körüli fizetése van, az utóbbi időben pedig olyan világcégeknek is az arca lett, mint a Telekom vagy a McDonald’s. Ráadásul a Pool új mezét New Yorkban részben vele reklámozzák óriásplakátokon. Ha pedig évek, évtizedek óta az elitligákban szereplő, akár aranylabdás, világ- vagy Európa-bajnok sztárokra gondolunk, nyugodtan szorozzuk meg egy tetszőleges, de jó nagy számmal Szoboszlai gázsiját.



A Forbes évről évre elkészíti a legjobban fizetett sportolók toplistáját, nem volt ez másképpen idén sem. A legnagyobb poént már az elején lelőnénk, hiszen az élen nincs változás, továbbra is vezet, csak éppen sokkal nagyobb előnnyel. A dobogót viszont már nem sajátítják ki a futballisták, Lionel Messit megelőzve feljött a második helyre a golfozó Jon Rahm. Meghökkentő, hogy női sportoló nem jutott be a tízbe.

Íme, a top 10-es lista:

