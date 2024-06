A rangsor első helyén a tatai Platán Gourmet éttermet találjuk, de Esztergom és Villány mellett az Őrség és a Balaton-part is célpontunk lehet, illetve Encsen, Dánszentmiklóson és Debrecenben is vár minket a Top10-es listán szereplő étterem. „Az ország gasztronómiai térképén szereplő összes éttermet nagyon nehéz összehasonlítani egymással. Ezért a Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz pontszámainak kialakításánál azt is figyelembe vesszük, hogy az adott étteremtípustól elvárható színvonalhoz képest milyen teljesítményt nyújt. A pontozás során az éttermek minőségének összehasonlítása mellett azt is értékeljük, hogy az adott vendéglátóhely mennyire teljesíti saját ígéreteit” - mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója. Modern, bátor, kortárs koncepciók, saját kertészetből származó és környékbeli alapanyagokból készült, regionális ízeket felvonultató ételek - mutatjuk, milyen gasztrokalandok várnak ránk az ország legjobb vidéki éttermeiben!

Az InStyle Men magazin írása.