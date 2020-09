10 jel, hogy a kávé az igazi nagy Ő a te életedben

Tudtad, hogy szeptember 29. a kávé világnapja? Talán már igen, hiszen nem véletlenül kattintottál erre a cikkre, ám ha mégsem, akkor most szólunk, ha kávérajongó vagy, akkor ideje bevésned ezt a napod a naptáradba. A kávé és kávézás élményét egyébként 2009 óta ünneplik ezen a napon szerte a világban, most pedig annak is utána járhatsz, hogy pontosan milyen kapcsolatban állsz te a kávéval. Kedveled? Elvetemült rajongó vagy, vagy esetleg a kávé a nagy Ő számodra? Ha a következő mondatokban ismersz, akkor egészen biztos, hogy nem kell tovább keresned az igazit, hiszen már megtaláltad!

1. Át kell gondolnod véleményed valakiről, ha megtudod, hogy nem szokott kávét inni.

2. Van egy tetemes bögregyűjteményed, és nem szégyelled.

3. Körülötted már mindenki tud róla, hogy imádod a kávét.

4. Ahogy arról is, hogy amíg nem ittál egy jó feketét, nincs semmi, amivel motiválni lehetne.

5. Ha nagyon megkívánod, kevesebbel is beéred, mert nem létezik rossz kávé.

6. Ha valami tragikus okból kifolyólag nem tudsz kávézni, rád sem ismernek az emberek.

7. Olyan vagy mint egy két lábon járó kávé enciklopédia. Még akkor is legalább 50 változatot tudnál felsorolni, mikor álmodból ébresztenek fel. Persze csak egy kávé után.

8. Nem számít, mennyire szűk a kassza már a hónap végén, a kávéra mindig van pénz.

9. Ismered azt a furcsa embert, aki a vacsora végén desszert helyett is egy finom kávét rendel magának? Hát persze, hisz te vagy az!

10. Nem érted azokat, akik azt mondják, a kávétól rosszul érzik magukat, mert téged legyőzhetetlenné tesz.

