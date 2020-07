10 ikonikus divatpillanat a '80-as évekből, amit még ma is imádunk

Persze az utána következő évtizedek is bőven szolgáltattak izgalmas, említésre méltó témákat, ha divatról volt szó, mégis úgy hozta az élet és az ihlet, hogy erősen megragadunk egy olyan korszakban, aminek a legtöbb merész húzást köszönhetjük.

Annak ellenére, hogy egészen mást jelentett akkoriban az utcára felkapni egy fűzőt, vagy éppen egy melltartót mint most, - amikor már az ingerküszöbünk is komolyabb változásokon esett át - mégis könnyű szívvel jelentjük ki azt, hogy a szetteket elnézve semmi sem változott és a '80-as évek divatja pontosan annyira aktuális most, mint egykoron volt.

Ezen tényt pedig a legjobban a galériánkban található képek erősítik meg még inkább- ami egyébként ötlettárként sem utolsó!

