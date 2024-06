Nem hiszed el: ennek a 10 szupersztárnak nincs hollywoodi csillaga

A Hollywood Walk of Fame-en, azaz a hírességek sétányán immár közel 2800 csillag van, amelyek a szórakoztatóiparban maradandót, kiemelkedőt alkotó sztárok előtt tisztelegnek, legyen szó színészekről, zenészekről vagy akár tévésekről. Több magyar vagy magyar származású név is olvasható ezeken a szakaszokon, így például Lugosi Béláé, Gábor Zsazsáé, Adolf Zukoré. Sokszor azonban csak akkor tűnik fel, hogy valaki eddig még hiányzott, amikor megkapja a saját csillagát. Idén például Willem Dafoe-t, Eugene Levyt és Chris Hemsworth-t is elismerték ilyen módon.



Évente mintegy kétszáz jelölés érkezik az illetékes bizottságról a legújabb nevekkel kapcsolatban, lényegében bárki, még a rajongók is élhetnek ilyen előterjesztéssel. Feltétel egyebek mellett, hogy a jelölt legalább öt éve tevékenykedjen az adott szórakoztatóipari területen, rendszeresen jótékonykodjon, a posztumusz díjazottaknál pedig azt is figyelembe veszik, hogy legalább öt év elteljen haláluk óta. A bizottság sokszor elég rugalmas, így többek közt az Apollo–11 legénységének és olyan sportolóknak, mint Magic Johnson vagy Muhammad Ali, szintén megszavazták a csillagot.



Az elismert sztároknak a csillag felavatásánál személyesen is jelen kell lenniük 1968 óta, de akadnak, akik pontosan azért nem kapták még meg ezt a tisztelgést, mert nem voltak hajlandók elmenni. Persze számos más oka is lehet annak, amiért egyes nagy nevek hiányoznak. Akad ilyen bőséggel.

Galériánkban mutatunk 10 sztárt, akinek még nincs hollywoodi csillaga:

Az InStyle Men magazin írása.