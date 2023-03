Azt gondolnánk, hogy a hírességek bevételük fényében kellőképpen sokat is költenek, és bár egy részük valóban örömmel áldoz arra, hogy a lehető legnagyobb luxussal vegye körbe magát, addig néhányan inkább az egyszerűség hívei, és szimplán csak hétköznapi emberek életét élik. Elsőre persze egészen meglepő az, hogy valaki egy ilyen gazdagság mellett szívesebben él visszafogott életét, ám valahol teljesen érthető, hiszen ők is csak emberek. Jó néhányan például azért döntöttek így, mert szeretnének gondolni a jövőjükre is, míg mások attól tartanak, hogy elveszítik a hitelességüket az emberek szemében, ha egy fényűzőbb életmódot választanak maguknak. Akárhogy is van, a következő történetek csak még jobban bizonyítják, hogy még a leggazdagabb hírességek között is akadnak olyanok, akik pont annyira hétköznapiak, hogy akár még a szomszédaink is lehetnének - na jó, azért kicsit erős túlzással, de értitek a lényeget!

Következzen 10 híresség, akinek a pénz sem tudta felülírni az elveit, így a miénkhez meglepően hasonló életet él!

És persze az éremnek van egy másik oldala is...

