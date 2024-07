J. K. Rowling olyan nagyszerű varázsvilágot teremtett a Harry Potter-könyvsorozattal, amelyért ma már gyerekek és felnőttek milliói lelkesednek világszerte. Nemcsak olvasni élmény, hanem a filmadaptációk is nagyszerűen sikerültek, hála a gondosan kiválasztott színészeknek, a zseniális rendezőknek és a tökéletesen odaillő zenének – persze számos más tényező mellett.



Miközben ezekben a filmekben bizonyára mindenkinek megvannak a kedvenc karakterei, azért van egy nagyon markáns ellenpólus is: azok a szereplők, akik a gonoszt szolgálják, Voldemort nagyurat segítik törekvéseiben, közben pedig a kínzástól, gyilkolástól sem riadnak vissza. Legelszántabb követői a halálfalók. Most a Collider nyomán a tíz legrettegettebb halálfalót gyűjtöttük össze, bár akadnak köztük olyanok, akik a jó és a rossz között egyensúlyoztak.

Íme, galériánkban láthatsz tíz félelmetes halálfalót, illetve hozzájuk közel álló gonoszt:

