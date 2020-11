Valljuk be, néha ráfér egy kiadós sírás az ember lányára. Hiszen a sírás megkönnyíti a lelket, oldja a stresszt, és nem utolsó sorban a könnycsatornákat is szépen átmossa, mi legalábbis ezzel szoktunk érvelni. Az, hogy mitől sírjuk el magukat, az egyénenként eltérő, és egy kutatásból már azt is tudjuk, hogy született bőgőmasinák bizony nincsenek, más oka van annak, ha valaki pityergősebb. Mondjuk egy jó kis sírós film, ami épp betalál...

A közelmúltban egy a Reddit felhasználó fel is tette a kérdést: Kit, melyik filmes halál rázott meg a legjobban? Most összegyűjtöttünk néhányat azok közül, amikre a legtöbb szavazat érkezett, így összevetheted, hogy a te lelki világodat is ugyanaz töri-e össze, mint nagytöbbségnek, vagy esetleg rád ezek pont nem voltak nagy hatással.

Galéria / 10 kép 10 filmes halál, ami millió darabra törte a nézők szívét Megnézem a galériát

