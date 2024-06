„Már az első 5 percben kisétáltam a moziból” – 10 film, amit a netezők szerint nem érdemes megnézni

Bár a vélemény szabad, mindenki eldöntheti, hogy mi az, ami tetszik neki és mi az, ami nem, a filmek tekintetében általánosságban elmondható, ha egy jó alkotásról van szó, az a legtöbb ember tetszését elnyeri. Ilyen filmeket az elmúlt 25 évből mi is gyűjtöttünk már, ahogy olyan sorozatokat is, melyekbe a netezők szerint egyáltalán nem érdemes belekezdeni. Most a Bored Panda tette fel a kérdést az olvasóinak, hogy milyen filmektől ment el a kedvük és volt, aki azt írta, hogy 5 percnél tovább nem bírta nézni, ezért inkább kisétált a moziból. Ha kíváncsi vagy, mások szerint mely alkotások nem ütik meg a mércét, akkor olvass tovább, íme az őszinte vélemények.

