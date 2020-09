10 éve ért véget a Lost – Eltűntek, a főszereplők egy része pedig valóban el is tűnt azóta!

Hat éven át, 118 epizódon keresztül követhettük kedvenc karaktereik sztoriját, ami lássuk be akkoriban rendesen megmozgatta az embereket. A szigeten rekedt utasokról szóló sorozatot szinte kivétel nélkül mindenki nézte, a női rajongók pedig rögvest két táborra szakadtak, Matthew Fox és Josh Holloway ugyanis egymással versengve hozták az ügyeletes szépfiúk szerepét. Volt ott minden, ami kell: misztikum, cselszövés, romantika... Sőt, sokan elfelejtették, de a Vámpírnaplók című sorozattal végérvényesen a showbizniszbe betört Ian Somerhalder is látható volt a sorozatban egész hosszú ideig:

forrás: PR/Lost – Eltűntek Ian Somerhalder és Maggie Grace

Döbbenetes belegondolni is, de az első rész óta tizenhat év telt el, így úgy döntöttünk utánajárunk annak, mi van most az egykori főszereplőkkel. Akadt, akinek bejött az élet a sorozat után is, de olyan is volt, aki benne ragadt a karakterben és nem sikerült azóta sem megkaparintania semmi komolyabb melót.

Lássuk, mi lett azóta a főszereplőkkel!

