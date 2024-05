10 csodás európai úti cél, ha nem szereted a zsúfoltságot

Igen sokrétű dolog, mitől lesz egy város turisztikai slágercélpont. Lehet a csodálatos fekvése miatt, a történelmi múlt okán, de egyetlen szimbolikus épület vagy híres étterem is vonzhat tömegeket. Vannak olyan örökzöldek, mint Párizs, ahová tömegek mennek az Eiffel-torony miatt, de persze nagyon sok más látnivaló is akad; vagy Róma, hiszen ha valaki a Colosseumot akarja látni, máshol nem teheti meg. Azonban bizonyos helyeken már elképesztő méreteket öltött az idegenforgalom, Velence például kísérleti jelleggel belépőt szed, a görögök pedig korlátozták, naponta hányan nézhetik meg az Akropoliszt, míg Hallstatt lakói kimondottan azért kampányoltak, hogy kevesebb legyen a vendég.



Sok utazó ezzel szemben azt vallja, ha egy adott ország vagy régió esszenciáját szeretnénk megtapasztalni, nem ezekbe a híres városokba kell ellátogatni. Meg kell nézni a vidéki kisvárosokat, az eldugottabb zegzugokat, és ott kell enni, ahol a helyiek, azt kell megkóstolni és kipróbálni, amit az ott élők is szeretnek, nem azt, amire a többi turista van rákattanva.



Akárhogy is, Európa azért éppen elég nagy és mind földrajzilag, mind kulturálisan változatos ahhoz, hogy mindenki megtalálja a kedvére való célpontot. Hiszen nem vagyunk egyformák, vannak, akik egy történelmi városnegyedben bóklászva érzik jól magukat, mások a hegyeket, a vizeket, a természet közelségét keresik, megint mások pedig inkább csak a gasztronómiával vagy éppen a múzeumokkal foglalkoznak.

Íme, 10 gyönyörű európai város, ha elkerülnéd a legnagyobb tömeget:

