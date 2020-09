Miből lesz a díva! Előkerült Tóth Andiról egy régi videó, rá sem fogsz ismerni

Bár még mindig csak 21 éves, Tóth Andi számára már nem idegen a showbiznisz. Sőt, ismeri az ismertség minden előnyét és hátrányát, volt már fent és lent, most viszont a Sztárban Sztár ismét izgalmas kihívások elé állítja.

Tóth Andi már többször panaszkodott rá, hogy mennyire sajnálja, hogy az emberek az utóbbi időben sokkal inkább a külsejével vannak elfoglalva, nem pedig a tehetségével, bár emiatt nem lehet senkit hibáztatni, hiszen Andi valóban gyönyörű nő lett.

Ez akkor látszik igazán, ha megnézünk egy régi felvételt róla. Mi megtettük, és most meg is mutatjuk. Talán nem mindenki emlékszik ugyanis már rá, de Andi a 2014-es X-Faktorban tűnt fel, még szárnyait bontogató tinilányként, az akkor még vadóc Andi pedig meg is nyerte azt az évadot. Azóta hat év telt el, ha kíváncsi vagy, hogy milyen volt az énekesnő az első TV-s szereplése alkalmával, akkor ezt a videót ne hagyd ki!

