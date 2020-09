A videó, ami bearanyozza a napot: Brad Pitt sármosabb, mint az utóbbi években bármikor!

Nehéz dolog évtizedekig megtartani a "jó pasi" státuszt - pláne Hollywoodban. nek ez jó ideig sikerült, ám volt pár év, amikor nem volt épp csúcsformában. Nagyon belefogyott az Angelina Joli-tól való válásba és a gyermekek körüli hercehurcába, pár év alatt azonban mintha kilábalt volna a válságból.

Idén Oscart nyert, nemrég az is kiderült, hogy újra szerelmes - választottja egy gyönyörű, 27 éves modell:

A dolgok jól alakulnak az életében, és nagyon úgy fest, visszatért a régi, szexi Brad - erre bizonyíték az olasz divatmárka, a Brioni legújabb kampányfilmje, amiben a modell természetesen .

A színész bebizonyítja, hogy 56 évesen is lehet valaki elképesztően szexi, sármos - és még sorolhatnánk... A divatház 75. születésnapja alkalmából a fekete-fehér képeket a népszerű fotós, Mikael Jansson készítette, Brad pedig fantasztikusan helyt áll a szerepében. A márka időtálló darabjainak bemutatására nem is találhattak volna alkalmasabb személyt!

Mutatjuk is a videót, ami reméljük, a Te napodat is bearanyozza majd (Pláne, ha többször is megnézed, mint ahogy mi is tettük...)!

